Рецепт не вимагає особливих зусиль, хіба трохи терпіння, адже доведеться залишити тісто на ніч. Як спекти пиріг з вишнею та шоколадом розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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Сезонний пиріг з вишнею

Час: 3 години (розстойка тіста на ніч)

3 години (розстойка тіста на ніч) Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 160 мілілітрів молока;

– 12 грамів свіжих дріжджів;

– 80 грамів цукру;

– 1 яйце + 1 жовток для змащування;

– 60 грамів вершкового масла;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 520 грамів борошна;

– 250 – 300 грамів шоколадної пасти.



Для начинки:

– 500 грамів вишні без кісточок;

– 130 грамів цукру;

– 25 грамів крохмалю.

Приготування:

Збийте вінчиком тепле молоко, цукор, дріжджі, яйце, цукор, сіль, ванільний цукор та розтоплене тепле масло. Поступово додайте борошно. Вимішуйте комбайном або руками 15 хвилин.

Сформуйте кульку. Руки змастіть олією, як і миску, покладіть тісто та накрийте плівкою і рушником. Поставте в духовку на 40 градусів на 1 годину. Потім поставте в холодильних на ніч.

На наступний день дайте постояти тісту 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі.

Розкачайте його в прямокутник. Змастіть шоколадною пастою та викладіть вишні.

Згорніть в рулет та скріпіть краї. Розріжте по центру, залишивши з однієї сторони нерозрізане тісто на 3 сантиметри. Заплетіть тісто в косичку.

Перекладіть в змащену олією форму та випікайте при 180 градусах 40 хвилин. Якщо швидко підрум'янилося, накрийте фольгою.

Дайте йому трохи охолонути і смакуйте.

Готово!

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