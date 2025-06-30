Рецепт не вимагає особливих зусиль, хіба трохи терпіння, адже доведеться залишити тісто на ніч. Як спекти пиріг з вишнею та шоколадом розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.
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Сезонний пиріг з вишнею
- Час: 3 години (розстойка тіста на ніч)
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 160 мілілітрів молока;
– 12 грамів свіжих дріжджів;
– 80 грамів цукру;
– 1 яйце + 1 жовток для змащування;
– 60 грамів вершкового масла;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 520 грамів борошна;
– 250 – 300 грамів шоколадної пасти.
Для начинки:
– 500 грамів вишні без кісточок;
– 130 грамів цукру;
– 25 грамів крохмалю.
Приготування:
- Збийте вінчиком тепле молоко, цукор, дріжджі, яйце, цукор, сіль, ванільний цукор та розтоплене тепле масло. Поступово додайте борошно. Вимішуйте комбайном або руками 15 хвилин.
- Сформуйте кульку. Руки змастіть олією, як і миску, покладіть тісто та накрийте плівкою і рушником. Поставте в духовку на 40 градусів на 1 годину. Потім поставте в холодильних на ніч.
- На наступний день дайте постояти тісту 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Розкачайте його в прямокутник. Змастіть шоколадною пастою та викладіть вишні.
- Згорніть в рулет та скріпіть краї. Розріжте по центру, залишивши з однієї сторони нерозрізане тісто на 3 сантиметри. Заплетіть тісто в косичку.
- Перекладіть в змащену олією форму та випікайте при 180 градусах 40 хвилин. Якщо швидко підрум'янилося, накрийте фольгою.
- Дайте йому трохи охолонути і смакуйте.
Готово!
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