Рецепт не требует особых усилий, разве немного терпения, ведь придется оставить тесто на ночь. Как испечь пирог с вишней и шоколадом рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогера Ольгу Рябенко.

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    Сезонный пирог с вишней

    • Время: 3 часа (расстойка теста на ночь)
    • Порции: 8 – 10

    Ингредиенты:
    – 160 миллилитров молока;
    – 12 граммов свежих дрожжей;
    – 80 граммов сахара;
    – 1 яйцо + 1 желток для смазывания;
    – 60 граммов сливочного масла;
    – 1/2 чайной ложки соли;
    – 1 чайная ложка ванильного сахара;
    – 520 граммов муки;
    – 250 – 300 граммов шоколадной пасты.

    Для начинки:
    – 500 граммов вишни без косточек;
    – 130 граммов сахара;
    – 25 граммов крахмала.

    Приготовление:

    1. Взбейте венчиком теплое молоко, сахар, дрожжи, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и растопленное теплое масло. Постепенно добавляйте муку. Вымешивайте комбайном или руками 15 минут.
    2. Сформируйте шарик. Руки смажьте маслом, как и миску, положите тесто и накройте пленкой и полотенцем. Поставьте в духовку на 40 градусов на 1 час. Затем поставьте в холодильных на ночь.
    3. На следующий день дайте постоять тесту 20 – 30 минут при комнатной температуре.
    4. Раскатайте его в прямоугольник. Смажьте шоколадной пастой и выложите вишни.
    5. Сверните в рулет и скрепите края. Разрежьте по центру, оставив с одной стороны неразрезанное тесто на 3 сантиметра. Заплетите тесто в косичку.
    6. Переложите в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 градусах 40 минут. Если быстро подрумянилось, накройте фольгой.
    7. Дайте ему немного остыть и пробуйте на вкус.

    Готово!

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