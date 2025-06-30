Рецепт не требует особых усилий, разве немного терпения, ведь придется оставить тесто на ночь. Как испечь пирог с вишней и шоколадом рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогера Ольгу Рябенко.

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Сезонный пирог с вишней

Время: 3 часа (расстойка теста на ночь)

3 часа (расстойка теста на ночь) Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 160 миллилитров молока;

– 12 граммов свежих дрожжей;

– 80 граммов сахара;

– 1 яйцо + 1 желток для смазывания;

– 60 граммов сливочного масла;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 520 граммов муки;

– 250 – 300 граммов шоколадной пасты.



Для начинки:

– 500 граммов вишни без косточек;

– 130 граммов сахара;

– 25 граммов крахмала.

Приготовление:

Взбейте венчиком теплое молоко, сахар, дрожжи, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и растопленное теплое масло. Постепенно добавляйте муку. Вымешивайте комбайном или руками 15 минут.

Сформируйте шарик. Руки смажьте маслом, как и миску, положите тесто и накройте пленкой и полотенцем. Поставьте в духовку на 40 градусов на 1 час. Затем поставьте в холодильных на ночь.

На следующий день дайте постоять тесту 20 – 30 минут при комнатной температуре.

Раскатайте его в прямоугольник. Смажьте шоколадной пастой и выложите вишни.

Сверните в рулет и скрепите края. Разрежьте по центру, оставив с одной стороны неразрезанное тесто на 3 сантиметра. Заплетите тесто в косичку.

Переложите в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 градусах 40 минут. Если быстро подрумянилось, накройте фольгой.

Дайте ему немного остыть и пробуйте на вкус.

Готово!

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