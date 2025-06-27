Но есть один важный нюанс – запаситесь терпением, ведь десерт требует достаточно времени, чтобы слои должным образом застыли. Рецептом чизкейка без выпечки делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Чизкейк без выпечки
- Время: 30 минут (8 часов на застывание)
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 700 граммов кисломолочного творога;
– 350 граммов печенье с ароматом топленого молока;
– 300 граммов сгущенного молока;
– 30 граммов желатина;
– 125 граммов сливочного масла;
– 150 миллилитров сливок;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 125 миллилитров молока.
Приготовление:
- Печенье измельчите в крошку, добавьте к нему сливочное масло, растопленное на водяной бане. Форму для выпекания застелите пищевой пленкой, вылейте туда массу и утрамбуйте.
- В отдельную емкость высыпьте желатин, залейте холодным молоком и оставьте на 10 – 15 минут до набухания.
- В чашу блендера выложите творог, ванильный сахар, сгущенное молоко и сливки. Взбейте до образования однородной консистенции.
- Подогрейте желатин на водяной бане и тонкой струйкой влейте в творожную массу. Взбейте до однородности и вылейте в форму для выпечки, где уже есть слой с печеньем.
- Отправьте в холодильник на 8 часов, а затем снимите кольцо от формы и уберите пищевую пленку. По желанию можете дополнительно украсить чизкейк свежими сезонными ягодами.
Приятного аппетита!
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