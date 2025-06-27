Но есть один важный нюанс – запаситесь терпением, ведь десерт требует достаточно времени, чтобы слои должным образом застыли. Рецептом чизкейка без выпечки делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Чизкейк без выпечки

Время: 30 минут (8 часов на застывание)

30 минут (8 часов на застывание) Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 700 граммов кисломолочного творога;

– 350 граммов печенье с ароматом топленого молока;

– 300 граммов сгущенного молока;

– 30 граммов желатина;

– 125 граммов сливочного масла;

– 150 миллилитров сливок;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 125 миллилитров молока.

Приготовление:

Печенье измельчите в крошку, добавьте к нему сливочное масло, растопленное на водяной бане. Форму для выпекания застелите пищевой пленкой, вылейте туда массу и утрамбуйте.

В отдельную емкость высыпьте желатин, залейте холодным молоком и оставьте на 10 – 15 минут до набухания.

В чашу блендера выложите творог, ванильный сахар, сгущенное молоко и сливки. Взбейте до образования однородной консистенции.

Подогрейте желатин на водяной бане и тонкой струйкой влейте в творожную массу. Взбейте до однородности и вылейте в форму для выпечки, где уже есть слой с печеньем.

Отправьте в холодильник на 8 часов, а затем снимите кольцо от формы и уберите пищевую пленку. По желанию можете дополнительно украсить чизкейк свежими сезонными ягодами.

Приятного аппетита!

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