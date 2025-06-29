Этот рецепт должен быть в кулинарной копилке каждой хозяйки. Как испечь песочное печенье "Бриллианты" рассказывает 24 Канал со ссылкой на Смаколик.ua.

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Песочное печенье "Бриллианты"

Время: 40 минут

40 минут Порции: 20 – 22 штуки

Ингредиенты:

– 330 граммов муки;

– 230 граммов масла сливочного;

– 1 яйцо;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 10 граммов сахара ванильного.



Дополнительно:

– 1 яйцо для смазывания теста;

– 150 граммов сахара и 10 граммов корицы для панировки.

Приготовление:

В миску нарежьте мягкое сливочное масло, добавьте сахарную пудру и ванильный сахар. Взбейте миксером до однородности.

К маслу просейте муку и замесите тесто руками. Месите до тех пор, пока тесто не соберется в шар.

Тогда разделите его на три части. Из них сформируйте колбаски длиной 10 – 11 сантиметров. И каждую заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20 минут.

Противень застелите пергаментом, духовку разогрейте до 180 градусов без конвекции, режим верх-низ.

За 20 минут достаньте тесто и снимите с него пленку. В миске взбейте яйцо и смажьте каждую колбаску. Затем щедро обваляйте в сахаре с корицей. Нарежьте их на кружочки толщиной 1 сантиметр и выложите на противень.

Выпекайте печенье в духовке 20 – 25 минут. По желанию посыпьте еще теплое печенье сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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