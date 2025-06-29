Цей рецепт має бути в кулінарній скарбничці кожної господині. Як спекти пісочне печиво "Діаманти" розповідає 24 Канал з посиланням на Смаколик.ua.
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Пісочне печиво "Діаманти"
- Час: 40 хвилин
- Порції: 20 – 22 штуки
Інгредієнти:
– 330 грамів борошна;
– 230 грамів масла вершкового;
– 1 яйце;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів цукру ванільного.
Додатково:
– 1 яйце для змащування тіста;
– 150 грамів цукру та 10 грамів кориці для панірування.
Приготування:
- У миску наріжте м'яке вершкове масло, додайте цукрову пудру і ванільний цукор. Збийте міксером до однорідності.
- До масла просійте борошно і замісіть тісто руками. Місіть доти, доки тісто не збереться в кулю.
- Тоді розділіть його на три частини. З них сформуйте ковбаски завдовжки 10 – 11 сантиметрів. І кожну загорніть в харчову плівку та приберіть в холодильник на 20 хвилин.
- Деко застеліть пергаментом, духовку розігрійте до 180 градусів без конвекції, режим верх-низ.
- За 20 хвилин дістаньте тісто і зніміть з нього плівку. У мисці збийте яйце та змастіть кожну ковбаску. Тоді щедро обваляйте в цукрі з корицею. Наріжте їх на кружальця завтовшки 1 сантиметр і викладіть на деко.
- Випікайте печиво в духовці 20 – 25 хвилин. За бажанням притрусіть ще тепле печиво цукровою пудрою.
Смачного!
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