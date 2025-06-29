Цей рецепт має бути в кулінарній скарбничці кожної господині. Як спекти пісочне печиво "Діаманти" розповідає 24 Канал з посиланням на Смаколик.ua.

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Пісочне печиво "Діаманти"

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 20 – 22 штуки

Інгредієнти:

– 330 грамів борошна;

– 230 грамів масла вершкового;

– 1 яйце;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 10 грамів цукру ванільного.



Додатково:

– 1 яйце для змащування тіста;

– 150 грамів цукру та 10 грамів кориці для панірування.

Приготування:

У миску наріжте м'яке вершкове масло, додайте цукрову пудру і ванільний цукор. Збийте міксером до однорідності.

До масла просійте борошно і замісіть тісто руками. Місіть доти, доки тісто не збереться в кулю.

Тоді розділіть його на три частини. З них сформуйте ковбаски завдовжки 10 – 11 сантиметрів. І кожну загорніть в харчову плівку та приберіть в холодильник на 20 хвилин.

Деко застеліть пергаментом, духовку розігрійте до 180 градусів без конвекції, режим верх-низ.

За 20 хвилин дістаньте тісто і зніміть з нього плівку. У мисці збийте яйце та змастіть кожну ковбаску. Тоді щедро обваляйте в цукрі з корицею. Наріжте їх на кружальця завтовшки 1 сантиметр і викладіть на деко.

Випікайте печиво в духовці 20 – 25 хвилин. За бажанням притрусіть ще тепле печиво цукровою пудрою.

Смачного!

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