Приготувати цю смакоту можна без особливих зусиль, головне – обрати найкращий рецепт, який точно вдасться. Саме таким ділиться 24 Канал з посиланням на PressPoint.
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Торт "Мурашник"
- Час: приблизно 3 години
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 50 мілілітрів молока;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 100 грамів масла;
– 450 грамів пшеничного борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 2 столові ложки борошна;
– 500 грамів згущеного молока;
– 180 грамів масла;
– 2 столові ложки маку;
– 100 столові ложки волоських горіхів.
Приготування:
- Змішайте вінчиком цукор, яйця, сіль та молоко. Додайте до суміші 100 грамів масла та ще раз перемішайте.
- Поступово додайте до рідких інгредієнтів борошно та розпушувач, замісіть м'яке тісто. Розділіть масу на 2 частини, загорніть їх в харчову плівку та поставте в морозильну камеру на 1 годину.
- Підморожене тісто натріть на терку, додайте до нього 2 столові ложки борошна, перемішайте та викладіть масу на застелене пергаментом деко, рівномірно розподіливши тісто. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.
- Готове тісто покришіть руками в миску, додайте до нього мак та подрібнені горіхи. Перемішайте.
- У сотейнику розтопіть 180 грамів масла та змішайте його зі згущеним молоком. Цей крем змішайте із тістом.
- Зберіть торт: глибоку миску застеліть харчовою плівкою. Викладіть в миску суміш тіста та крему та утрамбуйте. Поставте торт стабілізуватися до холодильника на 1 – 2 години.
- Коли торт стабілізується, обережно переверніть миску на дощечку або пласку тарілку, зніміть плівку та подавайте до столу.
Готово!
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