Ця ароматна літня випічка сподобається всім. Рецептом пирога з вишнями на сковороді ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Пиріг з вишнями на сковороді

Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів кефіру;

– 3 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка соди харчової;

– 3 столові ложки олії;

– 100 грамів вишні;

– цукрова пудра для посипки.

Приготування:

Помийте вишні та витягніть з них кісточки.

Збийте яйця міксером, додайте цукор і збивайте в білу піну. Влийте кефір, обережно всипте борошно, соду або розпушувач і збийте до однорідності. Додайте вишні та перемішайте тісто.

Сковороду змастіть олією, вилийте туди тісто, рівномірно розподіляючи. Накрийте кришкою та готуйте на маленькому вогні протягом 25 – 30 хвилин.

Після того, як верх схопиться, переверніть на інший бік, скориставшись плоским блюдом або дощечкою. Накрийте перевернутий пиріг кришкою та готуйте ще 10 хвилин.

Дайте йому охолонути, посипте цукровою пудрою й подавайте до чаю.

Смачного!

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