Ця ароматна літня випічка сподобається всім. Рецептом пирога з вишнями на сковороді ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Пиріг з вишнями на сковороді
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів кефіру;
– 3 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди харчової;
– 3 столові ложки олії;
– 100 грамів вишні;
– цукрова пудра для посипки.
Приготування:
- Помийте вишні та витягніть з них кісточки.
- Збийте яйця міксером, додайте цукор і збивайте в білу піну. Влийте кефір, обережно всипте борошно, соду або розпушувач і збийте до однорідності. Додайте вишні та перемішайте тісто.
- Сковороду змастіть олією, вилийте туди тісто, рівномірно розподіляючи. Накрийте кришкою та готуйте на маленькому вогні протягом 25 – 30 хвилин.
- Після того, як верх схопиться, переверніть на інший бік, скориставшись плоским блюдом або дощечкою. Накрийте перевернутий пиріг кришкою та готуйте ще 10 хвилин.
- Дайте йому охолонути, посипте цукровою пудрою й подавайте до чаю.
Смачного!
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