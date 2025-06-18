І альтернатива – рецепт без борошна й манки. Такі сирники тримають форму, мають ніжну структуру і при цьому не горять. 24 Канал з посиланням на Добрі Новини розповідає, як приготувати ідеальні сирники.

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Сирники без борошна і манки

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 3 – 4

Інгредієнти:

– 300 грамів сухішого кисломолочного сиру 5 – 9%;

– 1 яйце;

– 1,5 столової ложки кукурудзяного крохмалю;

– 1,5 столової ложки цукру;

– ванілін або ванільний цукор – на смак;

– дрібка солі;

– рослинна олія – для смаження.

Приготування:

У мисці змішайте сир, яйце, цукор, сіль і ванілін до однорідної маси. Ретельно перемніть виделкою або пробийте блендером.

Додайте крохмаль, бо саме він зв'яже масу і дозволить сирникам тримати форму, тепер сформуйте сирники вологими руками. Якщо тісто здається липким, обережно обваляйте у невеликій кількості крохмалю.

Смажте на сковорідці з мінімальною кількістю олії на середньому вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.

Після смаження викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте зі сметаною та улюбленими ягодами.

Смачного!

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