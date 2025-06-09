Літній сорбет з полуниці та банану підкреслить ніжність та кислинку панкейків, які можна приготувати з апельсиновим соком. Рецептом апельсинових панкейків з сорбетом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валерію Матрохіну.
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Апельсинові панкейки
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 150 мілілітрів апельсинового соку;
– 160 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 1 – 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки олії;
– цедра апельсина, ваніль – за бажанням.
Приготування:
- Збийте яйце з цукром до легкої піни. Додайте сік, олію, цедру, ваніль – перемішайте.
- В окремій мисці змішайте борошно з розпушувачем, потім всипте до рідких інгредієнтів.
- Перемішайте до однорідності – тісто має вийти густувате, але текуче.
- Смажте на сухій антипригарній пательні на середньому вогні. Перевертайте, коли з'являться бульбашки. Подавайте з ягодами, вершками чи сорбетом.
Як приготувати такий сніданок: дивіться відео
Домашній сорбет
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 банан (заморожений кружечками);
– 200 грамів замороженої полуниці;
– 5 – 6 кубиків замороженого соку;
– мед – за бажанням.
Приготування:
- Усе складіть в потужний блендер.
- Пробийте до однорідної текстури. Якщо маса занадто густа – додайте ще кубик соку.
- Можна одразу подати або поставити в морозилку на 10 хвилин – для щільнішої текстури. І тоді подавайте з панкейками.
Смачного!
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