Летний сорбет из клубники и банана подчеркнет нежность и кислинку панкейков, которые можно приготовить с апельсиновым соком. Рецептом апельсиновых панкейков с сорбетом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Валерию Матрохину.
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Апельсиновые панкейки
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 150 миллилитров апельсинового сока;
– 160 граммов муки;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 1 – 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки масла;
– цедра апельсина, ваниль – по желанию.
Приготовление:
- Взбейте яйцо с сахаром до легкой пены. Добавьте сок, масло, цедру, ваниль – перемешайте.
- В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем, затем всыпьте к жидким ингредиентам.
- Перемешайте до однородности – тесто должно получиться густоватое, но текучее.
- Жарьте на сухой антипригарной сковороде на среднем огне. Переворачивайте, когда появятся пузырьки. Подавайте с ягодами, сливками или сорбетом.
Как приготовить такой завтрак: смотрите видео
Домашний сорбет
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 банан (замороженный кружочками);
– 200 граммов замороженной клубники;
– 5 – 6 кубиков замороженного сока;
– мед – по желанию.
Приготовление:
- Все сложите в мощный блендер.
- Пробейте до однородной текстуры. Если масса слишком густая – добавьте еще кубик сока.
- Можно сразу подать или поставить в морозилку на 10 минут – для более плотной текстуры. И тогда подавайте с панкейками.
Приятного аппетита!
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