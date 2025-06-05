И здесь выход сладкой сырной намазки, которая готовится быстро, а на вкус нереально. Рецептом намазки делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости.
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Сладкая творожная намазка
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного сыра;
– 50 граммов спелого манго;
– 1 чайная ложка меда.
Приготовление:
- Манго порежьте мелко ножом. В блендере смешайте его вместе со сливочным сыром. Доведите до желаемой консистенции.
- Для сладкого привкуса добавьте мед.
- А теперь сделайте тост из белого хлеба. Намажьте на него пасту из манго и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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