І тут вихід солодкої сирної намазки, яка готується швидко, а смакує нереально. Рецептом намазки ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.
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Солодка сирна намазка
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового сиру;
– 50 грамів стиглого манго;
– 1 чайна ложка меду.
Приготування:
- Манго поріжте дрібно ножем. В блендері змішайте його разом з вершковим сиром. Доведіть до бажаної консистенції.
- Для солодкого присмаку додайте мед.
- А тепер зробіть тост з білого хліба. Намастіть на нього пасту з манго і насолоджуйтеся.
Смачного!
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