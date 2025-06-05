І тут вихід солодкої сирної намазки, яка готується швидко, а смакує нереально. Рецептом намазки ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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    Солодка сирна намазка

    • Час: 5 хвилин
    • Порції: 1

    Інгредієнти:
    – 200 грамів вершкового сиру;
    – 50 грамів стиглого манго;
    – 1 чайна ложка меду.

    Приготування:

    1. Манго поріжте дрібно ножем. В блендері змішайте його разом з вершковим сиром. Доведіть до бажаної консистенції.
    2. Для солодкого присмаку додайте мед.
    3. А тепер зробіть тост з білого хліба. Намастіть на нього пасту з манго і насолоджуйтеся.

    Смачного!

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