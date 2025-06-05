За лічені хвилини на вашому столі може стояти чудовий сніданок, причому варіанти виходять далеко за межі традиційної яєчні та бутербродів. Для тих, хто хоче додати трохи солодкого до своєї ранкової рутини, існує безліч смачних ідей.