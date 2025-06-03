А, щоб не возитися довго з тістом, використовуйте готове листкове. Рецептом штруделю з полуницею ділиться 24 Канал з посиланням на Контракти.UA.
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Штрудель з полуницею
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 250 грамів листкового тіста бездріжджового;
– 350 грамів полуниці;
– 2 склянки цукру;
– 1 столова ложка крохмалю;
– 1 яйце куряче;
– борошно;
– цукрова пудра.
Приготування:
- Полуницю промийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть хвостики, наріжте на часточки. Додайте цукор, крохмаль і перемішайте.
- Листкове тісто заздалегідь розморозьте за кімнатної температури. На робочій поверхні, присипаній борошном, розкачайте тісто в прямокутник.
- Викладіть начинку, рівномірно її розподіліть, відступивши від коротких боків по 2 сантиметри, а від довгих по 1,5. Трохи підгорніть два довгі боки на начинку, а потім загорніть тісто в рулет, починаючи з короткого боку.
- На верхній частині штруделю зробіть невеликі надрізи та змастіть збитим яйцем.
- Рулет викладіть на деко, застелене пергаментом, швом донизу. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 25 – 30 хвилин до золотистої скоринки. В кінці посипте цукровою пудрою.
Смачного!
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