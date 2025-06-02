Готується панна-котта дуже просто, а виглядає святково. Рецептом полуничного десерту ділиться 24 Канал з посиланням на taste.com.ua.
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Панна-котта з полуницею
- Час: 25 хвилин (4 години на застигання)
- Порції: 4
Інгредієнти для панна-котти:
– 400 мілілітрів вершків 30 – 33%;
– 100 мілілітрів молока;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 10 грамів желатину;
– 3 – 4 столові ложки води.
Для полуничного соусу:
– 250 грамів полуниці;
– 1 – 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка соку лимона.
Приготування:
- Замочіть желатин у холодній воді на 10 – 15 хвилин, поки він не набухне.
- У сотейнику змішайте вершки, молоко, цукор і ваніль. Грійте на середньому вогні, але не кип'ятіть. Зніміть з вогню, додайте набряклий желатин і добре розмішайте до повного розчинення.
- Розлийте теплу суміш у склянки, креманки або силіконові формочки. Дайте охолонути до кімнатної температури, поставте у холодильник мінімум на 4 години або на ніч.
- Для соусу подрібніть полуницю у блендері або протушкуйте на маленькому вогні з цукром і лимонним соком. Охолодіть перед подачею.
- Подавайте панна-котту у склянках з соусом зверху. Прикрась за бажанням м'ятою, ягодами чи фруктами.
Смачного!
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