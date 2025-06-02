Готується панна-котта дуже просто, а виглядає святково. Рецептом полуничного десерту ділиться 24 Канал з посиланням на taste.com.ua.

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Панна-котта з полуницею

  • Час: 25 хвилин (4 години на застигання)
  • Порції: 4

Інгредієнти для панна-котти:
– 400 мілілітрів вершків 30 – 33%;
– 100 мілілітрів молока;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 10 грамів желатину;
– 3 – 4 столові ложки води.

Для полуничного соусу:
– 250 грамів полуниці;
– 1 – 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка соку лимона.

Приготування:

  1. Замочіть желатин у холодній воді на 10 – 15 хвилин, поки він не набухне.
  2. У сотейнику змішайте вершки, молоко, цукор і ваніль. Грійте на середньому вогні, але не кип'ятіть. Зніміть з вогню, додайте набряклий желатин і добре розмішайте до повного розчинення.
  3. Розлийте теплу суміш у склянки, креманки або силіконові формочки. Дайте охолонути до кімнатної температури, поставте у холодильник мінімум на 4 години або на ніч.
  4. Для соусу подрібніть полуницю у блендері або протушкуйте на маленькому вогні з цукром і лимонним соком. Охолодіть перед подачею.
  5. Подавайте панна-котту у склянках з соусом зверху. Прикрась за бажанням м'ятою, ягодами чи фруктами.

Смачного!

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