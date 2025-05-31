24 Канал з посиланням на Storinka пропонує рецепт шоколадних кексів на кефірі, який буде одночасно простим і бюджетним. Їх можна приготувати всього за 40 хвилин, а в результаті отримати повітряні, пухнасті та дуже смачні смаколики.
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Шоколадні кекси
- Час: 40 хвилин
- Порції: 12
Інгредієнти:
– 170 грамів борошна;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 30 грамів какао;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 80 мілілітрів олії рослинної;
Приготування:
- З'єднайте просіяне борошно і какао.
- Окремо з'єднайте яйце, цукор, ванільний цукор, кефір кімнатної температури, олію. Перемішайте вінчиком до однорідності.
- Додайте до рідких сухих інгредієнтів і замісіть рідке тісто, щоб не було грудочок.
- Наповніть кожну форму на 2/3 і відправте пектися в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно на 30 хвилин.
- Готові кекси посипте цукровою пудрою, коли вони охолонуть.
Смачного!
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