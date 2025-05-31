24 Канал з посиланням на Storinka пропонує рецепт шоколадних кексів на кефірі, який буде одночасно простим і бюджетним. Їх можна приготувати всього за 40 хвилин, а в результаті отримати повітряні, пухнасті та дуже смачні смаколики.

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Шоколадні кекси

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 12

Інгредієнти:

– 170 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка соди;

– 30 грамів какао;

– 200 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– 80 мілілітрів олії рослинної;

Приготування:

З'єднайте просіяне борошно і какао.

Окремо з'єднайте яйце, цукор, ванільний цукор, кефір кімнатної температури, олію. Перемішайте вінчиком до однорідності.

Додайте до рідких сухих інгредієнтів і замісіть рідке тісто, щоб не було грудочок.

Наповніть кожну форму на 2/3 і відправте пектися в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно на 30 хвилин.

Готові кекси посипте цукровою пудрою, коли вони охолонуть.

Смачного!

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