24 Канал со ссылкой на Storinka предлагает рецепт шоколадных кексов на кефире, который будет одновременно простым и бюджетным. Их можно приготовить всего за 40 минут, а в результате получить воздушные, пушистые и очень вкусные вкусности.

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Шоколадные кексы

  • Время: 40 минут
  • Порции: 12

Ингредиенты:
– 170 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 30 граммов какао;
– 200 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 80 миллилитров масла растительного;

Приготовление:

  1. Соедините просеянную муку и какао.
  2. Отдельно соедините яйцо, сахар, ванильный сахар, кефир комнатной температуры, масло. Перемешайте венчиком до однородности.
  3. Добавьте к жидким сухим ингредиентам и замесите жидкое тесто, чтобы не было комочков.
  4. Наполните каждую форму на 2/3 и отправьте печься в разогретой до 170 градусов духовке примерно на 30 минут.
  5. Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой, когда они остынут.

Приятного аппетита!

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