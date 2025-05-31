24 Канал со ссылкой на Storinka предлагает рецепт шоколадных кексов на кефире, который будет одновременно простым и бюджетным. Их можно приготовить всего за 40 минут, а в результате получить воздушные, пушистые и очень вкусные вкусности.
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Шоколадные кексы
- Время: 40 минут
- Порции: 12
Ингредиенты:
– 170 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 30 граммов какао;
– 200 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 80 миллилитров масла растительного;
Приготовление:
- Соедините просеянную муку и какао.
- Отдельно соедините яйцо, сахар, ванильный сахар, кефир комнатной температуры, масло. Перемешайте венчиком до однородности.
- Добавьте к жидким сухим ингредиентам и замесите жидкое тесто, чтобы не было комочков.
- Наполните каждую форму на 2/3 и отправьте печься в разогретой до 170 градусов духовке примерно на 30 минут.
- Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой, когда они остынут.
Приятного аппетита!
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