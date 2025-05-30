Десерт с желе выглядит невероятно, а на вкус еще лучше. Рецептом клубничного чизкейка без выпечки делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Клубничный чизкейк без выпечки
- Время: 25 минут (6 – 8 часов на застывание)
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов греческого йогурта;
– 400 миллилитров сливок 30%;
– 200 граммов клубники;
– 1 стакан сахара;
– 6 чайных ложек желатина.
Для украшения:
– 1 упаковка желе;
– 70 граммов клубники.
Приготовление:
- Измельчите блендером свежую клубнику, чтобы образовалась однородная масса.
- В кастрюле нагрейте на медленном огне йогурт, сливки и сахар, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Но не вскипятите.
- Тщательно растворите желатин в небольшом количестве горячей воды, затем влейте его в смесь. Все перемешайте ложкой, а затем добавьте измельченную клубнику, еще раз перемешайте.
- Перелейте массу в твердую круглую форму, которую предварительно охладили. Поместите в холодильник на несколько часов до полного застывания.
- Когда чизкейк застынет, сделайте желе, дайте ему остыть и полейте им верх чизкейка. Украсьте порезанной клубникой и снова в холодильник до полного застывания.
Приятного аппетита!
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