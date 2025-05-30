Десерт с желе выглядит невероятно, а на вкус еще лучше. Рецептом клубничного чизкейка без выпечки делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

    Читайте также Настоящий хит этого сезона: готовим клубничный тирамису-рулет с клубникой

    Клубничный чизкейк без выпечки

    • Время: 25 минут (6 – 8 часов на застывание)
    • Порции: 8

    Ингредиенты:
    – 500 граммов греческого йогурта;
    – 400 миллилитров сливок 30%;
    – 200 граммов клубники;
    – 1 стакан сахара;
    – 6 чайных ложек желатина.

    Для украшения:
    – 1 упаковка желе;
    – 70 граммов клубники.

    Приготовление:

    1. Измельчите блендером свежую клубнику, чтобы образовалась однородная масса.
    2. В кастрюле нагрейте на медленном огне йогурт, сливки и сахар, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Но не вскипятите.
    3. Тщательно растворите желатин в небольшом количестве горячей воды, затем влейте его в смесь. Все перемешайте ложкой, а затем добавьте измельченную клубнику, еще раз перемешайте.
    4. Перелейте массу в твердую круглую форму, которую предварительно охладили. Поместите в холодильник на несколько часов до полного застывания.
    5. Когда чизкейк застынет, сделайте желе, дайте ему остыть и полейте им верх чизкейка. Украсьте порезанной клубникой и снова в холодильник до полного застывания.

    Приятного аппетита!

    Тоже приготовьте: яблочная шарлотка из 5 ингредиентов.