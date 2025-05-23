Спиральные слои насыщенного крема маскарпоне, перемежаются со свежими ягодами клубники, – поражают при нарезании. Поверьте, гости будут умолять рецепт. Как приготовить клубничный тирамису-рулет рассказывает 24 Канал со ссылкой на Meta.

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Клубничный тирамису-рулет

Время: 1 час 10 минут (4 часа на пропитку)

1 час 10 минут (4 часа на пропитку) Порции: 8

Ингредиенты для клубничного сиропа:

– 1 килограмм клубники;

– 1/2 стакана воды;

– 3/4 стакана белого сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока.



Для крема из маскарпоне:

– 1 стакан жирных сливок;

– 1 контейнер сыра маскарпоне;

– 1/2 стакана сахарной пудры;

– 1/4 стакана клубничного сиропа;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта.



Для сборки:

– 1 упаковка печенья дамские пальчики;

– клубника.

Приготовление:

Для клубничного сиропа положите нарезанную клубнику и воду в кастрюлю на средний огонь. С помощью толкушки для картофеля или вилки измельчите ягоды.

Доведите ягоды до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и варите около 5 минут.

Снимите кастрюлю с огня, высыпьте ягоды в ситечко, установленное над стеклянным мерным стаканом. Тыльной стороной половника или ложки надавите на ягодную массу, чтобы выжать как можно больше сока. Твердые частицы выбросьте.

Верните клубничный сок в кастрюлю, добавьте белый сахар и лимонный сок. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар растворился. Уменьшите огонь и варите, пока смесь немного не загустеет, 10 – 15 минут.

Снимите с огня и переложите в миску. Накройте крышкой и охладите клубничный сироп до полного застывания – примерно 1 час.

Для крема из маскарпоне взбейте жирные сливки в миске электрическим миксером на средней скорости до образования устойчивых пиков.

В отдельной миске взбейте маскарпоне, кондитерский сахар, 1/4 стакана клубничного сиропа и ваниль до однородной массы. Добавьте взбитые сливки.

Переложите 1 стакан крема с маскарпоне в миску, накройте и поставьте в холодильник до готовности к использованию.

Из оставшейся клубники нарежьте ягоды на кусочки, чтобы получилось 3/4 стакана. Сложите нарезанную клубнику в оставшуюся кремовую смесь с маскарпоне. Оставшуюся клубнику сохраните для украшения рулета.

Чтобы собрать рулет, застелите форму для выпекания пластиковой пленкой, оставляя немного пленки за короткими краями формы. Окуните 12 палочек, одну за другой, в оставшийся клубничный сироп, чтобы покрыть их, и выложите бок о бок вдоль в плотном ряду, покрывая левую длинную сторону противня. Повторите процедуру с оставшимися палочками.

Равномерно распределите крем из маскарпоне с измельченной клубникой по печенью.

Используя полиэтиленовую пленку на одном коротком конце противня, осторожно скрутите начиненный прямоугольник печенья в виде колоды. Плотно обмотайте его пленкой и осторожно скрутите, чтобы сформировать ровную цилиндрическую форму.

Положите рулет в холодильник и охлаждайте не менее 4 часов или до ночи.

Для подачи нарежьте клубнику, оставшуюся, и украсьте рулет снаружи. Нарежьте ролл и подавайте с клубничным сиропом.

Приятного аппетита!

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