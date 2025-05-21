Это будет самый вкусный чизкейк в вашей жизни. Рецептом клубничного чизкейка делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Валерию Матрохину.
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Клубничный чизкейк с клубникой
- Время: 1 час 20 минут (5 часов на застывание)
- Порции: 8
Ингредиенты для основы из печенья:
– 300 граммов крекеров или печенья "К кофе";
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 – 2 столовые ложки сахара.
Для сливочной основы:
– 350 граммов творога 9% кисломолочного сыра;
– 350 граммов сметаны 20%;
– 175 граммов сыра Филадельфия;
– 3 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта.
Для клубничного соуса:
– 200 граммов свежей или замороженной клубники;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1/3 стакана воды.
Для презентации:
– 400 граммов свежей клубники.
Как приготовить клубничный чизкейк: смотрите видео
Приготовление:
- Для основы печенье и сахар перебейте в кутере в крошку, добавьте растопленное масло.
- Форму для выпекания чизкейка смажьте маслом. Крошку выложите на дно и зайдите на бортики, удобно сформируйте стаканом.
- Поставьте в духовку и выпекайте 10 минут при температуре 180 градусов.
- Для сливочной основы погружным блендером перебейте творог, сметану и Филадельфию, добавьте сахар, яйца и ванильный экстракт. Текстура должна получиться гладкой и однородной.
- Вылейте жидкость в подпеченную основу из печенья. В духовку на дно поставьте поднос с водой и выпекайте чизкейк при 160 градусах примерно 50 минут.
- После выпекания чизкейк должен шататься, не доводите до состояния, когда он будет плотным, тогда он не будет нежным и мягким. Дайте ему немного постоять в духовке – 15 минут.
- После достаньте и охладите до комнатной температуры, после чего поставьте в холодильник на ночь или минимум на 5 часов.
- Для соуса в сотейник выложите клубнику, сахар, крахмал и воду, доведите до кипения и варите 5 минут.
- Перебейте блендером или перетрите до однородной консистенции и охладите перед тем как украшать чизкейк.
- Можно сделать соус вместе с чизкейком и оставить в холодильнике на ночь, или приготовить перед подачей.
- Чизкейк достаньте из холодильника, клубнику окуните в соус, выложите на чизкейк и полейте остатками соуса.
Готово!
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