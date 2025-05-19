Этот десерт однозначно переносит во Львов где бы вы ни были. Рецептом шоколадного львовского сырника делится 24 Канал со ссылкой на шефа Владимира Ярославского.
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Шоколадный львовский сырник
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 500 граммов творога 9% кисломолочного сыра;
– 100 граммов сметаны 15%;
– 80 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 3 яйца;
– 60 граммов сливочного масла 82,5%;
– 20 граммов манки;
– 35 граммов какао;
– 100 граммов изюма;
– цедра лимона – по желанию.
Для теста:
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 желток;
– 50 граммов сахара;
– 140 граммов пшеничной муки;
– 10 граммов какао;
– 5 граммов разрыхлителя.
Для глазури:
– 150 граммов белого шоколада.
Как приготовить шоколадный львовский сырник: смотрите видео
Приготовление:
- Творог взбейте со сметаной, сахаром и яйцами до однородной консистенции с помощью блендера. Добавьте сливочное масло, манную крупу и какао – и еще раз хорошо взбейте.
- Изюм залейте кипятком на 10 минут, сцедите и добавьте к творожной массе. По желанию можете добавить тертую цедру лимона.
- Для теста взбейте масло с сахаром, добавьте муку, какао и разрыхлитель. Все замесите и в холодильник.
- Поместите творожную массу в прямоугольную форму, выстеленную пергаментом. Сверху натрите холодное тесто и выпекайте примерно 45 – 50 минут при 180 градусах.
- Дайте сырнику полностью остыть и покройте растопленным белым шоколадом.
Готово!
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