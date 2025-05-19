Цей десерт однозначно переносить до Львова де б ви не були. Рецептом шоколадного львівського сирника ділиться 24 Канал з посиланням на шефа Володимира Ярославського.

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Шоколадний львівський сирник

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру 9%;

– 100 грамів сметани 15%;

– 80 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 3 яйця;

– 60 грамів вершкового масла 82,5%;

– 20 грамів манки;

– 35 грамів какао;

– 100 грамів родзинок;

– цедра лимона – за бажанням.



Для тіста:

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 жовток;

– 50 грамів цукру;

– 140 грамів пшеничного борошна;

– 10 грамів какао;

– 5 грамів розпушувача.



Для глазурі:

– 150 грамів білого шоколаду.

Як приготувати шоколадний львівський сирник: дивіться відео

Приготування:

Кисломолочний сир збийте зі сметаною, цукром і яйцями до однорідної консистенції за допомогою блендера. Додайте вершкове масло, манну крупу та какао – і ще раз добре збийте.

Родзинки залийте окропом на 10 хвилин, зцідіть й додайте до сирної маси. За бажанням можете додати терту цедру лимона.

Для тіста збийте масло з цукром, додайте борошно, какао та розпушувач. Все замісіть і в холодильник.

Помістіть сирну масу у прямокутну форму вистелену пергаментом. Зверху натріть холодне тісто і випікайте приблизно 45 – 50 хвилин при 180 градусах.

Дайте сирнику повністю охолонути та покрийте розтопленим білим шоколадом.

Готово!

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