Шоколадний десерт відмінно поєднується з чашкою кави чи улюбленого чаю. Рецептів цієї випічки існує багато, але 24 Канал з посиланням на Woman24 пропонує один із найкращих.
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Шоколадний брауні
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 100 грамів + 1 чайну ложку вершкового масла;
– 2 яйця;
– 70 грамів борошна;
– 2 столові ложки какао;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 банан;
– 1 плитка шоколаду;
– 50 мілілітрів вершків.
Приготування:
- Банан розімніть виделкою, а масло кімнатної температури ретельно збийте з пудрою. Додайте яйця та знову ретельно збийте.
- Всипте какао, борошно, розпушувач та змішайте до однорідної консистенції. Тепер в масу введіть банан.
- Форму для випікання застеліть пергаментом та викладіть туди тісто. Рівномірно розподіліть та відправте в духовку на 25 хвилин.
- Приготуйте соус – для цього розтопіть шоколад на водяній бані. Покладіть в нього вершкове масло та ретельно перемішайте. Додайте вершки.
- Дістаньте брауні з духовки і дайте йому постояти 5 хвилин та полийте приготованим соусом. Чудовий та смачний брауні готовий.
Смачного!
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