Шоколадний десерт відмінно поєднується з чашкою кави чи улюбленого чаю. Рецептів цієї випічки існує багато, але 24 Канал з посиланням на Woman24 пропонує один із найкращих.

Читайте також Французький десерт, який завжди смакує по-особливому: ягідний тарт з заварним кремом

Шоколадний брауні

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 100 грамів + 1 чайну ложку вершкового масла;
– 2 яйця;
– 70 грамів борошна;
– 2 столові ложки какао;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 банан;
– 1 плитка шоколаду;
– 50 мілілітрів вершків.

Приготування:

  1. Банан розімніть виделкою, а масло кімнатної температури ретельно збийте з пудрою. Додайте яйця та знову ретельно збийте.
  2. Всипте какао, борошно, розпушувач та змішайте до однорідної консистенції. Тепер в масу введіть банан.
  3. Форму для випікання застеліть пергаментом та викладіть туди тісто. Рівномірно розподіліть та відправте в духовку на 25 хвилин.
  4. Приготуйте соус – для цього розтопіть шоколад на водяній бані. Покладіть в нього вершкове масло та ретельно перемішайте. Додайте вершки.
  5. Дістаньте брауні з духовки і дайте йому постояти 5 хвилин та полийте приготованим соусом. Чудовий та смачний брауні готовий.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте домашні глазуровані сирки.