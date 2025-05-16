Це десерт, який завжди до смаку. Рецептом домашніх глазурованих сирків ділиться 24 Канал з посиланням на DailyNews.
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Домашні глазуровані сирки
- Час: 50 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 180 грамів шоколаду;
– 50 грамів вершкового масла;
– 125 грамів згущеного молока;
– 400 грамів кисломолочного сиру 5%.
Приготування:
- Шоколад розтопіть на паровій бані. На дошку покладіть відріз харчової плівки. Рівним шаром нанесіть на неї шоколад. Поставте в холодильник на 10 хвилин. Шоколад має трохи схопитись, але не замерзнути.
- М'яке вершкове масло, згущене молоко та кисломолочний сир змішайте в однорідну масу. Добре збийте блендером або міксером. За бажанням можете додати якийсь смак, наприклад, ванільний, або кокосову стружку.
- Викладіть начинку на шоколад та сформуйте ковбаску. Загорніть в плівку та покладіть в морозилку на 30 хвилин. Потім наріжте порційними шматочками.
Смачного!
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