Процес приготування вимагає не більше 10 хвилин активного часу, а результат – перевершить всі очікування. Рецептом ніжних цукерок-суфле ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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Ніжні цукерки-суфле

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 230 грамів кокосового молока;
– 10 грамів какао;
– 20 грамів горіхової пасти;
– підсолоджувач;
– 1 чайна ложка агар-агар.

Приготування:

  1. Молоко, какао, горіхову пасту та підсолоджувач треба змішати разом в блендері або міксером. В останню чергу додайте агар-агар.
  2. Поставте на вогонь, щоб довести до кипіння, та потримайте ще декілька хвилин.
  3. Тепер масу розлийте по формочках та поставте в холодильник для застигання та стабілізації.
  4. Якщо любите шоколад, то можете полити ним готові суфле та посипати горішками.

Смачного!

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