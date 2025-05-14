Процес приготування вимагає не більше 10 хвилин активного часу, а результат – перевершить всі очікування. Рецептом ніжних цукерок-суфле ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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Ніжні цукерки-суфле

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 230 грамів кокосового молока;

– 10 грамів какао;

– 20 грамів горіхової пасти;

– підсолоджувач;

– 1 чайна ложка агар-агар.

Приготування:

Молоко, какао, горіхову пасту та підсолоджувач треба змішати разом в блендері або міксером. В останню чергу додайте агар-агар.

Поставте на вогонь, щоб довести до кипіння, та потримайте ще декілька хвилин.

Тепер масу розлийте по формочках та поставте в холодильник для застигання та стабілізації.

Якщо любите шоколад, то можете полити ним готові суфле та посипати горішками.

Смачного!

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