Процесс приготовления требует не более 10 минут активного времени, а результат – превзойдет все ожидания. Рецептом нежных конфет-суфле делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости.

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Нежные конфеты-суфле

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 230 граммов кокосового молока;

– 10 граммов какао;

– 20 граммов ореховой пасты;

– подсластитель;

– 1 чайная ложка агар-агара.

Приготовление:

Молоко, какао, ореховую пасту и подсластитель надо смешать вместе в блендере или миксером. В последнюю очередь добавьте агар-агар.

Поставьте на огонь, чтобы довести до кипения, и подержите еще несколько минут.

Теперь массу разлейте по формочкам и поставьте в холодильник для застывания и стабилизации.

Если любите шоколад, то можете полить им готовые суфле и посыпать орешками.

Приятного аппетита!

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