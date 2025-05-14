Процесс приготовления требует не более 10 минут активного времени, а результат – превзойдет все ожидания. Рецептом нежных конфет-суфле делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости.
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Нежные конфеты-суфле
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 230 граммов кокосового молока;
– 10 граммов какао;
– 20 граммов ореховой пасты;
– подсластитель;
– 1 чайная ложка агар-агара.
Приготовление:
- Молоко, какао, ореховую пасту и подсластитель надо смешать вместе в блендере или миксером. В последнюю очередь добавьте агар-агар.
- Поставьте на огонь, чтобы довести до кипения, и подержите еще несколько минут.
- Теперь массу разлейте по формочкам и поставьте в холодильник для застывания и стабилизации.
- Если любите шоколад, то можете полить им готовые суфле и посыпать орешками.
Приятного аппетита!
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