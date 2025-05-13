Для этого понадобится всего 15 минут. Как приготовить вкусное печенье к чаю на сковороде рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.

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Печенье к чаю на сковороде

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 270 граммов муки;

– 50 граммов сахара;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 50 граммов сметаны;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

Отделите яичный белок от желтка – вам понадобятся только желтки. В емкости соедините их с маслом, сметаной и сахаром. Перемешайте до однородной массы.

В отдельной емкости просейте муку и всыпьте к ней разрыхлитель. Перемешайте, влейте подготовленную смесь и замесите тесто.

Из него сделайте колбаску и нарежьте печенье высотой 1 сантиметр.

Печенье выпекайте на сухой сковороде на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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