Для этого понадобится всего 15 минут. Как приготовить вкусное печенье к чаю на сковороде рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.

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    Печенье к чаю на сковороде

    • Время: 15 минут
    • Порции: 1

    Ингредиенты:
    – 270 граммов муки;
    – 50 граммов сахара;
    – 2 столовые ложки растительного масла;
    – 50 граммов сметаны;
    – 1 яйцо;
    – 1 чайная ложка разрыхлителя.

    Приготовление:

    1. Отделите яичный белок от желтка – вам понадобятся только желтки. В емкости соедините их с маслом, сметаной и сахаром. Перемешайте до однородной массы.
    2. В отдельной емкости просейте муку и всыпьте к ней разрыхлитель. Перемешайте, влейте подготовленную смесь и замесите тесто.
    3. Из него сделайте колбаску и нарежьте печенье высотой 1 сантиметр.
    4. Печенье выпекайте на сухой сковороде на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

    Приятного аппетита!

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