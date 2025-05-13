Для этого понадобится всего 15 минут. Как приготовить вкусное печенье к чаю на сковороде рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.
Читайте также Есть в каждом холодильнике: готовим вкуснейшее мороженое всего из 2 ингредиентов
Печенье к чаю на сковороде
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 270 граммов муки;
– 50 граммов сахара;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 50 граммов сметаны;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- Отделите яичный белок от желтка – вам понадобятся только желтки. В емкости соедините их с маслом, сметаной и сахаром. Перемешайте до однородной массы.
- В отдельной емкости просейте муку и всыпьте к ней разрыхлитель. Перемешайте, влейте подготовленную смесь и замесите тесто.
- Из него сделайте колбаску и нарежьте печенье высотой 1 сантиметр.
- Печенье выпекайте на сухой сковороде на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: творожное печенье со вкусом детства.