Но вы всегда можете приготовить мороженое дома, используя лишь два простых ингредиента. Рецептом домашнего мороженого делится 24 Канал со ссылкой на USETI.org.ua.
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Мороженое из 2 ингредиентов
- Время: 20 минут (5 часов на застывание)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 0,5 литра сливок 33%;
– 300 миллилитров сгущенного молока.
Приготовление:
- Сливки взбейте миксером до пышной и густой текстуры – примерно 4 минуты.
- Далее в массу постепенно введите сгущенное молоко и продолжайте осторожно взбивать. Масса должна получиться однородной по консистенции и пышной.
- Теперь переложите ее в емкость для замораживания. В морозильной камере она должна стоять не менее 5 часов.
Приятного аппетита!
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