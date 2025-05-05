Але ви завжди можете приготувати морозиво вдома, використовуючи лише два прості інгредієнти. Рецептом домашнього морозива ділиться 24 Канал з посиланням на USETI.org.ua.

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Морозиво з 2 інгредієнтів

Час: 20 хвилин (5 годин на застигання)

20 хвилин (5 годин на застигання) Порції: 1

Інгредієнти:

– 0,5 літра вершків 33%;

– 300 мілілітрів згущеного молока.

Приготування:

Вершки збийте міксером до пишної та густої текстури – приблизно 4 хвилини.

Далі у масу поступово введіть згущене молоко та продовжуйте обережно збивати. Маса має вийти однорідною за консистенцією та пишною.

Тепер перекладіть її у місткість для заморожування. В морозильній камері вона має стояти не менше 5 годин.

Смачного!

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