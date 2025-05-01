Вам нужно всего 3 ингредиента. Сезон клубники уже начался, поэтому самое время приготовить вкусности. Рецептом клубничных желейных конфет делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife.

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Клубничные желейные конфеты

Время: 1 час 50 минут

1 час 50 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 250 граммов клубники;

– 100 граммов сахара;

– 1 чайная ложка агар-агара.

Приготовление:

Из клубники сделайте пюре. Перетрите его через сито и разделите на две части.

В одну часть добавьте агар-агар и дайте постоять в течение 30 минут. Другую смешайте с сахаром, нагрейте и добавьте первую половину смеси с агар-агаром.

Доведите смесь до кипения. Проварите примерно 6 минут. Постоянно помешивайте, чтобы не пригорело.

После этого разлейте массу по формочкам. Это могут быть силиконовые, для льда или конфет.

Поместите формы в холодильник – через час можете уже смаковать клубничные желейные конфеты.

Готово!

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