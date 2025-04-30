Шоколадное масло можно легко приготовить без сложных ингредиентов. В результате получается вкусная намазка для бутербродов или основы для крема на торты. Рецептом шоколадного масла с орехами и корицей делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Шоколадное масло с орехами и корицей

Время: 15 минут (2 часа на охлаждение)

15 минут (2 часа на охлаждение) Порции: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла;

– 100 граммов шоколада;

– 1 столовая ложка молока;

– 1 столовая ложка какао;

– 1 столовая ложка сахарной пудры;

– 100 граммов орехов;

– 1 пакетик ванилина;

– корица – по вкусу.

Приготовление:

Поставьте водяную баню и растопите шоколад. Тем временем масло пусть стоит на столе, потому что должно быть комнатной температуры.

К шоколаду добавьте столовую ложку молока или сливок. Далее корицу по вкусу, сахар, какао-порошок, ванилин. Все тщательно перемешайте.

Охладите массу и смешайте ее с мягким сливочным маслом. Теперь взбейте миксером.

Добавьте орехи – фундук или грецкие идеально подойдут.

Переложите готовую массу в банку под крышку и поставьте в холодильник для охлаждения. Можете смаковать.

Приятного аппетита!

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