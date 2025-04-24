Сделать мороженое дома своими руками очень легко и быстро – не нужно особых гаджетов или ингредиентов. Рецептом домашнего мороженого из молока делится 24 Канал.
Читайте также "Спартак": самый удачный рецепт любимого с детства торта
Домашнее мороженое из молока
- Время: 20 минут (5 часов застывания)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 стакан молока (от 2,5% жирности);
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– ванилин – по вкусу.
Приготовление:
- Размешайте до однородной массы яйцо с сахаром и ванилином. В готовую смесь влейте молоко, помешивая.
- Поставьте смесь на малый огонь. Как только масса нагреется, снимите ее с огня и взбейте миксером.
- Распределите смесь по формам и поставьте в морозильную камеру на 5 часов.
- Готовый десерт украсьте тертым шоколадом, сиропами, джемами, свежими фруктами и тому подобное.
Готово!
Тоже вкусно: торт "Наполеон" за 30 минут.