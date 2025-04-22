Всего 30 минут на приготовление, а результат отличный. Рецептом быстрого и вкусного торта "Наполеон" делится 24 Канал со ссылкой на Lady.

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"Наполеон" из 3 ингредиентов

Время: 30 минут

30 минут Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 750 граммов слоеного теста;

– 1 банка сгущенного молока;

– 400 граммов сливочного сыра.

Приготовление:

Разрежьте тесто на 4 квадрата и поставьте выпекаться в духовку разогретую до 220 градусов.

Корочку верхнюю снимите ножом и измельчите на крошки для посыпки.

Для крема сливочный сыр соедините с банкой сгущенного молока и взбейте блендером до однородной массы.

Теперь перемажьте кремом слоеные коржи и посыпьте крошками. Поставьте на некоторых в холодильник, чтобы торт пропитался.

Приятного аппетита!

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