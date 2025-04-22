Всего 30 минут на приготовление, а результат отличный. Рецептом быстрого и вкусного торта "Наполеон" делится 24 Канал со ссылкой на Lady.
Читайте также Без чрезмерных усилий: идеальная "Венская пасха", которая долго будет рыхлой и влажной
"Наполеон" из 3 ингредиентов
- Время: 30 минут
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 750 граммов слоеного теста;
– 1 банка сгущенного молока;
– 400 граммов сливочного сыра.
Приготовление:
- Разрежьте тесто на 4 квадрата и поставьте выпекаться в духовку разогретую до 220 градусов.
- Корочку верхнюю снимите ножом и измельчите на крошки для посыпки.
- Для крема сливочный сыр соедините с банкой сгущенного молока и взбейте блендером до однородной массы.
- Теперь перемажьте кремом слоеные коржи и посыпьте крошками. Поставьте на некоторых в холодильник, чтобы торт пропитался.
Приятного аппетита!
А вы пробовали? Трюфельные конфеты из 2 ингредиентов.