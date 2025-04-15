Эти конфеты получаются намного вкуснее, чем трюфели – они мягкие, нежные, в меру сладкие, и тают во рту. Рецептом трюфельных конфет делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.
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Трюфельные конфеты
- Время: 1 час 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов сгущенного молока;
– 200 граммов какао-порошка.
Приготовление:
- Сгущенное молоко перелейте в миску и поставьте в микроволновую печь на 2 минуты. Она станет более жидкой.
- Затем в нее постепенно вмешайте какао. В результате получится масса, похожая на тесто.
- Положите на пищевую пленку и немного раскатайте. Накройте второй частью пленки и положите в холодильник на 1 час.
- Теперь разрежьте на квадратики, из которых сделайте круглые конфеты. Присыпьте какао.
Приятного аппетита!
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