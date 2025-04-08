Смело беритесь за дело и сделайте вкусный десерт, который навеет воспоминания о детстве. Рецептом глазированных сырков по-домашнему делится 24 Канал со ссылкой на Arguments.

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Глазированные сырки по-домашнему

Время: 30 минут (1 – 2 часа на застывание)

30 минут (1 – 2 часа на застывание) Порции: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов творога;

– 50 граммов шоколада;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 2 столовые ложки сахара;

– 100 граммов курага или изюма, фиников;

– 1 столовая ложка ванильного сахара.

Приготовление:

Разотрите до однородной массы творог со сметаной, сахаром и ванилью.

Курагу замочите в теплой воде на 10 – 15 мин, чтобы размякли, и перекрутите на мясорубке.

Шоколад натрите на мелкой терке.

Теперь сформируйте шарики. Для этого руки смочите водой, чтобы не прилипало, выложите на ладонь 1 столовую ложку творожной массы, расплескайте ее.

На середину положите 0,5 чайной ложки кураги и слепите шарик. Обваляйте в шоколаде и положите в холодильник для застывания. Продолжайте пока не закончатся ингредиенты.

Через 1 – 2 часа глазированные сырки можно пробовать.

Приятного аппетита!

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