Смело беритесь за дело и сделайте вкусный десерт, который навеет воспоминания о детстве. Рецептом глазированных сырков по-домашнему делится 24 Канал со ссылкой на Arguments.
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Глазированные сырки по-домашнему
- Время: 30 минут (1 – 2 часа на застывание)
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов творога;
– 50 граммов шоколада;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 2 столовые ложки сахара;
– 100 граммов курага или изюма, фиников;
– 1 столовая ложка ванильного сахара.
Приготовление:
- Разотрите до однородной массы творог со сметаной, сахаром и ванилью.
- Курагу замочите в теплой воде на 10 – 15 мин, чтобы размякли, и перекрутите на мясорубке.
- Шоколад натрите на мелкой терке.
- Теперь сформируйте шарики. Для этого руки смочите водой, чтобы не прилипало, выложите на ладонь 1 столовую ложку творожной массы, расплескайте ее.
- На середину положите 0,5 чайной ложки кураги и слепите шарик. Обваляйте в шоколаде и положите в холодильник для застывания. Продолжайте пока не закончатся ингредиенты.
- Через 1 – 2 часа глазированные сырки можно пробовать.
Приятного аппетита!
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