Как делается вкусный кулич без выпечки рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм @brzak__kristina. Попробуйте приготовить творожную пасху по этому рецепту и забудьте о лишних хлопотах.
Читайте также Без чрезмерных усилий: идеальная "Венская пасха", которая долго будет рыхлой и влажной
Творожный кулич со смородиной и лимонным курдом
- Время: 1 час
- Порции: 1 большой кулич
Ингредиенты на творожную основу:
– 750 граммов творога кисломолочного сыра;
– 60 граммов желтков;
– 200 граммов сливок 33%;
– 75 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахара.
На компоте из смородины:
– 200 граммов смородины;
– 40 граммов сахара;
– 5 граммов крахмала.
На лимонный курд:
– 3 – 4 лимона;
– 2 яйца;
– 2 желтка;
– 160 – 180 граммов сахара;
– 100 граммов сливочного масла.
Дополнительно:
– 200 граммов шоколада.
Как приготовить творожную пасху: смотрите видео
Приготовление:
- В силиконовую форму залейте 200 граммов растопленного шоколада и распределить равномерно по форме.
- Желтки перемешайте с сахаром. Добавьте теплые сливки, заварите все вместе на плите и добавьте к творогу.
- Перебейте массу блендером вместе со сливочным маслом.
- Смешайте сухие ингредиенты и добавьте к подогретой смородине, быстро перемешайте и проварите 3 – 5 минут.
- Для лимонного курда желтки, яйца, цедру лимона и сахар смешайте. Долейте туда 160 граммов фреша, который должен был выйти из лимонов, и на плите заварите.
- Перетрите через сито и вмешайте мягкое сливочное масло.
- Все составляющие охладите и слой за слоем соедините пасху – творожная масса – фруктовая – творожная – лимонная – творожная. Украсьте по желанию.
Готово!
Тоже актуально: глазурь на пасху из шоколада.