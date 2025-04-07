Как делается вкусный кулич без выпечки рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм @brzak__kristina. Попробуйте приготовить творожную пасху по этому рецепту и забудьте о лишних хлопотах.

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Творожный кулич со смородиной и лимонным курдом

Время: 1 час

1 час Порции: 1 большой кулич

Ингредиенты на творожную основу:

– 750 граммов творога кисломолочного сыра;

– 60 граммов желтков;

– 200 граммов сливок 33%;

– 75 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахара.



На компоте из смородины:

– 200 граммов смородины;

– 40 граммов сахара;

– 5 граммов крахмала.



На лимонный курд:

– 3 – 4 лимона;

– 2 яйца;

– 2 желтка;

– 160 – 180 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла.



Дополнительно:

– 200 граммов шоколада.

Как приготовить творожную пасху: смотрите видео

Приготовление:

В силиконовую форму залейте 200 граммов растопленного шоколада и распределить равномерно по форме.

Желтки перемешайте с сахаром. Добавьте теплые сливки, заварите все вместе на плите и добавьте к творогу.

Перебейте массу блендером вместе со сливочным маслом.

Смешайте сухие ингредиенты и добавьте к подогретой смородине, быстро перемешайте и проварите 3 – 5 минут.

Для лимонного курда желтки, яйца, цедру лимона и сахар смешайте. Долейте туда 160 граммов фреша, который должен был выйти из лимонов, и на плите заварите.

Перетрите через сито и вмешайте мягкое сливочное масло.

Все составляющие охладите и слой за слоем соедините пасху – творожная масса – фруктовая – творожная – лимонная – творожная. Украсьте по желанию.

Готово!

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