Як робиться смачна паска без випічки розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм @brzak__kristina. Спробуйте приготувати сирну паску за цим рецептом і забудьте про зайві клопоти.

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Сирна паска зі смородиною і лимонним курдом

  • Час: 1 година
  • Порції: 1 велика паска

Інгредієнти на сирну основу:
– 750 грамів кисломолочного сиру;
– 60 грамів жовтків;
– 200 грамів вершків 33%;
– 75 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру.

На компоте зі смородини:
– 200 грамів смородини;
– 40 грамів цукру;
– 5 грамів крохмалю.

На лимонний курд:
– 3 – 4 лимони;
– 2 яйця;
– 2 жовтки;
– 160 – 180 грамів цукру;
– 100 грамів вершкового масла.

Додатково:
– 200 грамів шоколаду.

Як приготувати сирну паску: дивіться відео

Приготування:

  1. В силіконову форму залийте 200 грамів розтопленого шоколаду та розподілити рівномірно по формі.
  2. Жовтки перемішайте з цукром. Додайте теплі вершки, заваріть все разом на плиті й додайте до кисломолочного сиру.
  3. Перебийте масу блендером разом з вершковим маслом.
  4. Змішайте сухі інгредієнти й додайте до підігрітої смородини, швидко перемішайте і проваріть 3 – 5 хвилин.
  5. Для лимонного курда жовтки, яйця, цедру лимона та цукор змішайте. Долийте туди 160 грамів фрешу, який мав вийти з лимонів, і на плиті заваріть.
  6. Перетріть через сито і вмішайте м'яке вершкове масло.
  7. Всі складники охолодіть і шар за шаром з'єднайте паску – сирна маса – фруктова – сирна – лимонна – сирна. Прикрасьте за бажанням.

Готово!

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