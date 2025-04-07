Як робиться смачна паска без випічки розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм @brzak__kristina. Спробуйте приготувати сирну паску за цим рецептом і забудьте про зайві клопоти.

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Сирна паска зі смородиною і лимонним курдом

Час: 1 година

1 година Порції: 1 велика паска

Інгредієнти на сирну основу:

– 750 грамів кисломолочного сиру;

– 60 грамів жовтків;

– 200 грамів вершків 33%;

– 75 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукру.



На компоте зі смородини:

– 200 грамів смородини;

– 40 грамів цукру;

– 5 грамів крохмалю.



На лимонний курд:

– 3 – 4 лимони;

– 2 яйця;

– 2 жовтки;

– 160 – 180 грамів цукру;

– 100 грамів вершкового масла.



Додатково:

– 200 грамів шоколаду.

Як приготувати сирну паску: дивіться відео

Приготування:

В силіконову форму залийте 200 грамів розтопленого шоколаду та розподілити рівномірно по формі.

Жовтки перемішайте з цукром. Додайте теплі вершки, заваріть все разом на плиті й додайте до кисломолочного сиру.

Перебийте масу блендером разом з вершковим маслом.

Змішайте сухі інгредієнти й додайте до підігрітої смородини, швидко перемішайте і проваріть 3 – 5 хвилин.

Для лимонного курда жовтки, яйця, цедру лимона та цукор змішайте. Долийте туди 160 грамів фрешу, який мав вийти з лимонів, і на плиті заваріть.

Перетріть через сито і вмішайте м'яке вершкове масло.

Всі складники охолодіть і шар за шаром з'єднайте паску – сирна маса – фруктова – сирна – лимонна – сирна. Прикрасьте за бажанням.

Готово!

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