Сміливо беріться за справу і зробіть смачний десерт, який навіє спогади про дитинство. Рецептом глазурованих сирків по-домашньому ділиться 24 Канал з посиланням на Arguments.
Читайте також Такої ви ще точно не пробували: сирна паска без випічки з фруктовою начинкою
Глазуровані сирки по-домашньому
- Час: 30 хвилин (1 – 2 години на застигання)
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 50 грамів шоколаду;
– 1 столова ложка сметани;
– 2 столові ложки цукру;
– 100 грамів курага або родзинок, фініків;
– 1 столова ложка ванільного цукру.
Приготування:
- Розітріть до однорідної маси сир зі сметаною, цукром і ваніллю.
- Курагу замочіть у теплій воді на 10 – 15 хв, щоб розм'якли, і перекрутіть на м'ясорубці.
- Шоколад натріть на дрібній тертці.
- Тепер сформуйте кульки. Для цього руки змочіть водою, щоб не прилипало, викладіть на долоню 1 столову ложку сирної маси, розплескайте її.
- На середину покладіть 0,5 чайної ложки кураги та зліпіть кульку. Обваляйте в шоколаді й покладіть в холодильник для застигання. Продовжуйте поки не закінчаться інгредієнти.
- Через 1 – 2 години глазуровані сирки можна куштувати.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і дубайські цукерки.