Сміливо беріться за справу і зробіть смачний десерт, який навіє спогади про дитинство. Рецептом глазурованих сирків по-домашньому ділиться 24 Канал з посиланням на Arguments.

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Глазуровані сирки по-домашньому

Час: 30 хвилин (1 – 2 години на застигання)

30 хвилин (1 – 2 години на застигання) Порції: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 50 грамів шоколаду;

– 1 столова ложка сметани;

– 2 столові ложки цукру;

– 100 грамів курага або родзинок, фініків;

– 1 столова ложка ванільного цукру.

Приготування:

Розітріть до однорідної маси сир зі сметаною, цукром і ваніллю.

Курагу замочіть у теплій воді на 10 – 15 хв, щоб розм'якли, і перекрутіть на м'ясорубці.

Шоколад натріть на дрібній тертці.

Тепер сформуйте кульки. Для цього руки змочіть водою, щоб не прилипало, викладіть на долоню 1 столову ложку сирної маси, розплескайте її.

На середину покладіть 0,5 чайної ложки кураги та зліпіть кульку. Обваляйте в шоколаді й покладіть в холодильник для застигання. Продовжуйте поки не закінчаться інгредієнти.

Через 1 – 2 години глазуровані сирки можна куштувати.

Смачного!

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