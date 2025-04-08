Сміливо беріться за справу і зробіть смачний десерт, який навіє спогади про дитинство. Рецептом глазурованих сирків по-домашньому ділиться 24 Канал з посиланням на Arguments.

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    Глазуровані сирки по-домашньому

    • Час: 30 хвилин (1 – 2 години на застигання)
    • Порції: 8

    Інгредієнти:
    – 200 грамів кисломолочного сиру;
    – 50 грамів шоколаду;
    – 1 столова ложка сметани;
    – 2 столові ложки цукру;
    – 100 грамів курага або родзинок, фініків;
    – 1 столова ложка ванільного цукру.

    Приготування:

    1. Розітріть до однорідної маси сир зі сметаною, цукром і ваніллю.
    2. Курагу замочіть у теплій воді на 10 – 15 хв, щоб розм'якли, і перекрутіть на м'ясорубці.
    3. Шоколад натріть на дрібній тертці.
    4. Тепер сформуйте кульки. Для цього руки змочіть водою, щоб не прилипало, викладіть на долоню 1 столову ложку сирної маси, розплескайте її.
    5. На середину покладіть 0,5 чайної ложки кураги та зліпіть кульку. Обваляйте в шоколаді й покладіть в холодильник для застигання. Продовжуйте поки не закінчаться інгредієнти.
    6. Через 1 – 2 години глазуровані сирки можна куштувати.

    Смачного!

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