Домашні дубайські цукерки вийдуть добре з першого разу. Рецептом дубайських цукерок ділиться 24 Канал з посиланням на @gotuemo_z_Katuchkoyu.

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Дубайські цукерки

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 100 грамів пасти фісташкової;
– 250 грамів тісто катаїфі;
– 250 грамів молочного шоколаду;
– 80 грамів масла вершкового.

Приготування:

  1. Наріжте тісто катаїфі на невеликі шматочки. Обсмажте його на вершковому маслі або трохи підсушіть на сухій сковороді, весь час помішуючи.
  2. Добре перемішайте тісто з фісташковою пастою.
  3. Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі. Змастіть ним силіконові формочки та підморозьте 5 – 10 хвилин у морозильній камері.
  4. Викладіть начинку у формочки та залийте рештою шоколаду. Помістіть в морозильну камеру.
  5. Цукерки готові, коли затвердіють. Тепер можете похрумтіти.

Смачного!

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