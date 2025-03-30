Буде дуже солодко і смачно до чаю. Рецептом простого кексу ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
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Простий кекс до чаю
- Час: 50 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 110 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 150 грамів борошна.
Приготування:
- Яйця збийте з цукром та ваніліном. Додайте перетертий кисломолочний сир.
- Масло, яке вже має м'яку консистенцію, повільно введіть в масу.
- Борошно просійте разом з розпушувачем. Додайте в сирну масу та перекладіть в форму для випікання.
- Відправляйте в духовку на 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою, щоб вона була суха, а скоринка золотиста.
- В самому кінці, коли кекс охолоне, посипте його цукровою пудрою і подавайте до столу.
Смачного!
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