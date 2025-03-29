Воно містить лише кілька інгредієнтів і потребує 30 хвилин на приготування. Рецептом кокосового печива ділиться 24 Канал з посиланням на UA Vestnik.
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Кокосове печиво за 30 хвилин
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 120 грамів кокосової стружки;
– 70 грамів цукру;
– 2 яйця;
– дрібка солі.
Приготування:
- Відділіть жовтки від білків (жовтків в рецепті не потрібно). До білків дайте дрібку солі та почніть збивати на малих обертах.
- Поступово додавайте цукор. Збивайте до стійких піків. Коли білкова піна готова, введіть до неї кокосову стружку. Перемішайте масу.
- Деко застеліть пергаментним папером, й відсадіть печиво на деко ложкою або довільно з лопатки.
- Випікайте в духовці при температурі 175 градусів протягом 15 хвилин. Печиво готове, можна куштувати.
Смачного!
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