Воно містить лише кілька інгредієнтів і потребує 30 хвилин на приготування. Рецептом кокосового печива ділиться 24 Канал з посиланням на UA Vestnik.

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Кокосове печиво за 30 хвилин

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 120 грамів кокосової стружки;

– 70 грамів цукру;

– 2 яйця;

– дрібка солі.

Приготування:

Відділіть жовтки від білків (жовтків в рецепті не потрібно). До білків дайте дрібку солі та почніть збивати на малих обертах.

Поступово додавайте цукор. Збивайте до стійких піків. Коли білкова піна готова, введіть до неї кокосову стружку. Перемішайте масу.

Деко застеліть пергаментним папером, й відсадіть печиво на деко ложкою або довільно з лопатки.

Випікайте в духовці при температурі 175 градусів протягом 15 хвилин. Печиво готове, можна куштувати.

Смачного!

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