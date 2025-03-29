Оно содержит всего несколько ингредиентов и требует 30 минут на приготовление. Рецептом кокосового печенья делится 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik.
Читайте также Всегда получается: готовим домашнее сгущенное молоко
Кокосовое печенье за 30 минут
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 120 граммов кокосовой стружки;
– 70 граммов сахара;
– 2 яйца;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Отделите желтки от белков (желтков в рецепте не нужно). К белкам дайте щепотку соли и начните взбивать на малых оборотах.
- Постепенно добавляйте сахар. Взбивайте до устойчивых пиков. Когда белковая пена готова, введите в нее кокосовую стружку. Перемешайте массу.
- Противень застелите пергаментной бумагой, и отсадите печенье на противень ложкой или произвольно с лопатки.
- Выпекайте в духовке при температуре 175 градусов в течение 15 минут. Печенье готово, можно пробовать.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда ловите и невероятный рецепт творожной запеканки без манки.