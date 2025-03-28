Многие рецепты традиционно включают манную крупу, которая придает запеканке выразительный вкус. Однако, кулинары утверждают, что приготовить вкусную творожную запеканку вполне возможно и без этого ингредиента. К тому, это создаст более легкую и воздушную версию блюда, пишет 24 Канал.

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Запеканка творожная без манки и муки

Время: 50 минут

50 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов сыра в виде пасты;

– 3 яйца;

– 5 столовых ложек сахара;

– 2 столовые ложки с горкой сметаны;

– 2 столовые ложки с горкой крахмала;

– щепотка соли;

– пакетик ванильного сахара;

– сливочное масло.

Приготовление:

В миске соедините творог, яичные желтки, сметану, ванильный сахар, крахмал, соль и сахар. Взбейте до получения однородной консистенции.

В отдельной емкости взбейте яичные белки до устойчивых пиков, аккуратно введите в тесто силиконовой лопаткой. Перемешайте, выложите массу в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 35 – 40 минут. Готово!

Творожная запеканка сперва будет иметь пышную текстуру, а при остывании может слегка "упасть". Это явление вполне нормальное и не повлияет на общий вкус блюда.

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