При этом следует понимать, что это сложный десерт и успех зависит от внимания к деталям и строгого соблюдения рецептуры. Если придерживаться всех шагов, результат обязательно порадует. Рецептом пляцка "Старый Львов" делится 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "Львовские пляцки".
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Пирог "Старый Львов" – рецепт
- Время: 1 час 50 минут
- Порции: 10
Ингредиенты для 2 белковых коржей:
– 6 яичных белков;
– 1 грамм соли;
– 150 граммов сахара;
– 300 граммов грецких орехов;
– 200 граммов чернослива без косточки;
– 60 граммов крахмала кукурузного.
Для шоколадно-медовых коржей:
– 85 граммов меда;
– 180 граммов сахара;
– 120 граммов масла сливочного;
– 5 граммов соды;
– 6 желтков;
– 50 граммов какао-порошка;
– 420 граммов муки пшеничной.
Для крема:
– 600 миллилитров молока;
– 100 граммов сахара;
– 40 граммов пудинга с ванильным вкусом;
– 20 граммов крахмала кукурузного;
– 350 граммов масла сливочного;
– 100 граммов сгущенного вареного молока;
– 15 миллилитров коньяка;
– 3 грамма растворимого кофе.
Для глазури:
– 90 граммов молочного шоколада;
– 20 граммов сметаны 20%.
Как приготовить пляцок "Старый Львов": смотрите видео
Приготовление:
- К белкам добавьте соль и взбивайте миксером до пышной пены. По ложке добавляйте сахар, не прекращая взбивать. Взбивайте не менее 5 минут до устойчивой пены.
- Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте до объединения.
- Чернослив нарежьте кусочками и вместе с орехами вмешайте в белковую массу лопаткой.
- Форму для выпекания с бортиками размером 18 на 28 сантиметров застелите пергаментом. Выложите в нее половину белковой массы и разровняйте лопаткой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Так же испеките второй корж.
- Тем временем в кастрюлю выложите мед, добавьте сахар, сливочное масло и поставьте греться. Доведите, помешивая, до кипения. Дайте массе остыть 2 минуты.
- Насыпьте соду и перемешайте. Добавьте желтки и разотрите ложкой до однородности.
- Перелейте медовую смесь в миску, добавьте какао и перемешайте. Всыпьте просеянную муку и замесите эластичное тесто.
- Разделите его на 6 частей и сделайте шарики. Выложите на тарелку, накройте пленкой и держите в теплом месте.
- Каждый шарик раскатайте между двумя пергаментными листами по размеру формы. Выложите корж в форму вместе с нижним пергаментом и покачайте вилкой.
- Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Так выпеките все 6 коржей. Края ровно обрежьте и превратите обрезки в крошку.
- Для крема в сотейник налейте молоко, добавьте сахар, пудинг, крахмал и перемешайте венчиком до исчезновения комочков.
- Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Проварите 1 минуту и снимите с огня. Накройте молочную массу пленкой и оставьте остывать до комнатной температуры.
- Масло комнатной температуры взбивайте миксером 6 – 7 минут. Постепенно по 1 столовой ложке добавляйте остывшую молочную массу, не прекращая взбивать. Крем должен получиться пышным и нежным.
- Разделите крем на 7 частей. К 4 из них добавьте сгущенное молоко и перемешайте миксером до однородности.
- К коньяку насыпьте растворимый кофе и размешайте. Добавьте эту смесь в крем со сгущенкой и перемешайте. Должен получиться карамельный крем.
- Перейдите к сборке пляцка. В форму, в которой выпекались коржи, выложите один шоколадный корж, смажьте его 1/3 частью белого крема и накройте вторым шоколадным коржом. Смажьте его карамельным кремом.
- Сверху положите белковый корж и смажьте карамельным кремом. Накройте его третьим шоколадным коржом, смажьте белым кремом.
- Далее идет 4 шоколадный корж, смазанный карамельным кремом. Сверху положите второй белковый корж и смажьте карамельным кремом.
- Далее 5 шоколадный корж, смажьте белым кремом. Накройте последним шоколадным коржом, перевернутым нижней стороной вверх.
- Накройте пирог кухонной доской, положите груз весом 1 килограмм и оставьте на 1 – 2 часа при комнатной температуре.
- Для глазури в сотейник наломайте кусочки шоколада, добавьте сметану и грейте на небольшом огне, постоянно помешивая, пока шоколад не растопится и масса не станет однородной.
- Теплую глазурь нанесите на верхний корж, разровняйте и посыпьте крошкой с коржей. Накройте пляцок пленкой и поставьте в холодильник на 12 часов.
Приятного аппетита!
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