24 Канал со ссылкой на Storinka предлагает приготовить десерт с клубникой и йогуртом. Вкусность достаточно легкая в приготовлении, и не нужно тратить кучу усилий и денег на продукты.

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Десерт с клубникой и йогуртом

Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов рикотты;

– 2 яйца;

– цедра 1 лимона;

– 100 граммов густого белого йогурта;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– щепотка соли;

– подсластители – по желанию;

– 100 граммов клубники.

Приготовление:

Яйца разделите на желтки и белки, и добавьте к ним рикотту, цедру лимона, йогурт, крахмал, и подсластители, если вы их используете.

Все тщательно перемешайте, после чего начните взбивать белки, пока не появится пена, и добавьте щепотку соли.

Все выложите в предварительно смазанную форму, нарежьте клубнику на слайсы и выложите сверху.

Запеките в духовке при температуре 160 градусов примерно 1 час. Дайте немного остыть и все.

Приятного аппетита!

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