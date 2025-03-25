24 Канал со ссылкой на Storinka предлагает приготовить десерт с клубникой и йогуртом. Вкусность достаточно легкая в приготовлении, и не нужно тратить кучу усилий и денег на продукты.
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Десерт с клубникой и йогуртом
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 250 граммов рикотты;
– 2 яйца;
– цедра 1 лимона;
– 100 граммов густого белого йогурта;
– 50 граммов кукурузного крахмала;
– щепотка соли;
– подсластители – по желанию;
– 100 граммов клубники.
Приготовление:
- Яйца разделите на желтки и белки, и добавьте к ним рикотту, цедру лимона, йогурт, крахмал, и подсластители, если вы их используете.
- Все тщательно перемешайте, после чего начните взбивать белки, пока не появится пена, и добавьте щепотку соли.
- Все выложите в предварительно смазанную форму, нарежьте клубнику на слайсы и выложите сверху.
- Запеките в духовке при температуре 160 градусов примерно 1 час. Дайте немного остыть и все.
Приятного аппетита!
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