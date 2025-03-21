Приготовить их быстро и легко, а со стола они исчезают еще быстрее. Рецептом маффинов с ягодами делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife.
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Маффины с ягодами
- Время: 50 минут
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 180 граммов муки;
– 120 граммов сахара;
– 100 граммов сметаны;
– 70 граммов сливочного масла;
– 2 яйца;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– щепотка соли;
– ягоды – на выбор;
– шоколад – по желанию.
Приготовление:
- В глубокой миске взбейте масло с сахаром, добавляя ванильный сахар.
- Яйца добавляйте по одному, взбивая смесь. Положите сметану и тщательно взбейте.
- Маленькими порциями добавляйте муку, смешанную с разрыхлителем и солью. Добавьте ягоды и шоколад.
- Разложите массу в формочки для кексов, заполнив на 3/4.
- Выпекайте маффины в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 – 35 минут.
Приятного аппетита!
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