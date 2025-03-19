Приложив немного усилий и практики, а также зная важные нюансы, можно приготовить замечательный десерт, который непременно станет любимым. Рецептом шоколадного фондана делится 24 Канал со ссылкой на победителя шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинского (Паву).

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Шоколадный фондан

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 50 граммов черного шоколада 70%;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо + 1 желток;

– 40 граммов сахара;

– 30 граммов муки;

– щепотка соли.

Как испечь шоколадный фондан: смотрите видео

Приготовление:

Растопите шоколад с маслом.

Взбейте яйцо, желток и сахар.

Добавьте шоколад, затем муку и соль.

Выпекайте в смазанных формах 7 – 9 минут при температуре 200 градусов.

Переверните на тарелку, добавьте сбоку шарик пломбира и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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