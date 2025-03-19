Доклавши трохи зусиль і практики, а також знаючи важливі нюанси, можна приготувати чудовий десерт, який неодмінно стане улюбленим. Рецептом шоколадного фондану ділиться 24 Канал з посиланням на переможця шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинського (Паву).

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Шоколадний фондан

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 50 грамів чорного шоколаду 70%;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 яйце + 1 жовток;
– 40 грамів цукру;
– 30 грамів борошна;
– дрібка солі.

Як спекти шоколадний фондан: дивіться відео

Приготування:

  1. Розтопіть шоколад із маслом.
  2. Збийте яйце, жовток і цукор.
  3. Додайте шоколад, потім борошно і сіль.
  4. Випікайте у змащених формах 7 – 9 хвилин при температурі 200 градусів.
  5. Переверніть на тарілку, додайте збоку кульку пломбіру і насолоджуйтеся.

Смачного!

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