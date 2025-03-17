Випічка з поєднанням цього інгредієнта виходить ароматною та поживною. Рецептом сирної запіканки з хурмою ділиться 24 Канал з посиланням на Woman24.
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Сирна запіканка – рецепт
- Час: 1 година
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів нежирного кисломолочного сиру;
– 3 хурми;
– щіпка ванільного цукру;
– 200 грамів просіяної манки;
– 130 грамів цукру;
– 0,1 кілограма вершкового масла;
– свіжі фрукти для прикраси.
Приготування:
- Кисломолочний сир, видаливши зайву рідину, з'єднайте з цукром, олією, ванільним цукром.
- Розітріть всю масу з манкою, залишивши трохи крупи для посипання.
- Хурму очистьте від шкірки та кісточок, подрібніть у блендері. Перемішайте її з цукром.
- У форму, добре змащену шматочком розм'якшеного масла, викладіть сирну суміш. Розрівнявши, додайте начинку з хурми, зверху посипте манною крупою, що залишилася.
- Духовку розігрійте до 180 градусів і помістіть запіканку приблизно на 40 хвилин до золотистої скоринки.
- Гарячу запіканку з сиром і хурмою злегка охолодіть, прикрасивши скибочками фруктів. І подавайте до столу.
Смачного!
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