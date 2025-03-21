Приготувати їх швидко і легко, а зі столу вони зникають ще швидше. Рецептом мафінів з ягодами ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.

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Мафіни з ягодами

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 180 грамів борошна;

– 120 грамів цукру;

– 100 грамів сметани;

– 70 грамів вершкового масла;

– 2 яйця;

– 10 грамів розпушувача;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– дрібка солі;

– ягоди – на вибір;

– шоколад – за бажанням.

Приготування:

У глибокій мисці збийте масло з цукром, додаючи ванільний цукор.

Яйця додавайте по одному, збиваючи суміш. Покладіть сметану й ретельно збийте.

Маленькими порціями додавайте борошно, змішане з розпушувачем та сіллю. Додайте ягоди та шоколад.

Розкладіть масу у формочки для кексів, заповнивши на 3/4.

Випікайте мафіни у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 30 – 35 хвилин.

Смачного!

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