Приготувати їх швидко і легко, а зі столу вони зникають ще швидше. Рецептом мафінів з ягодами ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.
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Мафіни з ягодами
- Час: 50 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 180 грамів борошна;
– 120 грамів цукру;
– 100 грамів сметани;
– 70 грамів вершкового масла;
– 2 яйця;
– 10 грамів розпушувача;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– дрібка солі;
– ягоди – на вибір;
– шоколад – за бажанням.
Приготування:
- У глибокій мисці збийте масло з цукром, додаючи ванільний цукор.
- Яйця додавайте по одному, збиваючи суміш. Покладіть сметану й ретельно збийте.
- Маленькими порціями додавайте борошно, змішане з розпушувачем та сіллю. Додайте ягоди та шоколад.
- Розкладіть масу у формочки для кексів, заповнивши на 3/4.
- Випікайте мафіни у духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 30 – 35 хвилин.
Смачного!
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