Шоколадно-миндальное печенье предлагает уникальную текстуру, которая отличает его от типичных сухих рецептов – у него мягкая, похожая на брауни, внутренняя структура. Это лакомство не только вкусное, но и простое в приготовлении, пишет 24 Канал со ссылкой на Дом.

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Шоколадное печенье с миндалем

Время: 30 минут

30 минут Порции: 10 – 12

Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 2 яйца;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– 100 граммов сливочного масла;

– 3 столовые ложки какао-порошка;

– плитка молочного шоколада;

– 150 граммов сахара;

– 30 – 50 граммов очищенного миндаля;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– щепотка соли.

Приготовление:

Смешайте все составляющие теста для печенья.

Миндаль измельчите и насыпьте в тесто.

Шоколад нарежьте на куски и также добавьте в тесто. Положите его в холодильник на 30 минут.

Достаньте тесто, сформируйте печенье и выпекайте 15 минут при температуре 180 градусов.

Растопите шоколад на водяной бане и полейте печенье.

Приятного аппетита!

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